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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a joven por incendio de bus de anterior operador de Metrolínea en Girón

Capturan a joven por incendio de bus de anterior operador de Metrolínea en Girón

A finales de febrero, 15 buses de Metro Cinco Plus, antiguo operador del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea, fueron quemados.

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