Capturan a joven por incendio de bus de anterior operador de Metrolínea en Girón

Un hombre de 21 años fue capturado por las autoridades señalado de provocar el incendio de un bus del antiguo operador del sistema de transporte masivo Metrolínea, en hechos ocurridos en el portal ubicado en el municipio de Girón.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el caso se registró en el anillo vial, en sentido sur-norte, cuando la central de radios alertó sobre un incendio que comprometía un vehículo de servicio público de una de las empresas que operaba el sistema de transporte.

Al llegar al lugar, los uniformados evidenciaron que el automotor estaba siendo consumido por las llamas, por lo que se activó la atención de la emergencia. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca hicieron presencia para controlar el fuego y evitar que la situación generara mayores afectaciones.

Según explicó el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la rápida reacción de los uniformados y la información suministrada por la comunidad fueron clave para dar con el presunto responsable.



Con el señalamiento directo de varios ciudadanos, los policías desplegaron un operativo de búsqueda dentro de las instalaciones del portal, logrando ubicar al sospechoso, quien se encontraba oculto en el lugar. Posteriormente, fue interceptado y capturado.

El joven deberá responder por los delitos de incendio y daño en bien ajeno. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de presentarlo ante un juez que definirá su situación judicial.

Cabe recordar que a mediados de febrero también se registró la quema de 15 buses alimentadores y otros seis registraron afectaciones parciales tras el incendio ocurrido en el portal de Girón, vehículos del antiguo operador Metro Cinco Plus.

Publicidad

En su momento el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, explicó que, según la información preliminar entregada por el CTI de la Fiscalía y el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la conflagración habría sido provocada.

“Estamos recibiendo información del CTI y la Fiscalía, así como del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que hizo presencia anoche, y nos indican que fue un incendio provocado en un grupo de buses alimentadores”, señaló.