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Lluvias generan emergencias viales y mantienen en alerta a Santander

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a transitar con precaución y a la comunidad a mantenerse atenta a los reportes oficiales.

Emergencia vial en Santander por lluvias
Emergencia vial en Santander por lluvias
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han provocado múltiples emergencias viales en el departamento de Santander, afectando la movilidad en varios corredores estratégicos y generando preocupación por el aumento en los niveles de los ríos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el municipio de San Andrés, la vía Curos–Málaga presenta cierre parcial a un carril en el sector Pangote, debido a deslizamientos de tierra que invaden la calzada. De igual forma, en Oiba, en la vía Puente Nacional–San Gil, se reporta pérdida parcial de banca en el sector La Charca, lo que obliga a restringir el paso vehicular.

En Landázuri, dos puntos presentan afectaciones: en la vía hacia Barbosa por socavación del terreno, y en la vía San Gil–Bucaramanga por caída de rocas, ambos con paso a un solo carril y sin rutas alternas habilitadas.

Asi mismo, en Lebrija, la vía La Fortuna–Bucaramanga presenta cierre parcial por desprendimiento de tierra. Como ruta alterna, las autoridades recomiendan el corredor Bucaramanga–Rionegro–San Alberto–Sabana de Torres–Barrancabermeja.

Las lluvias continúan en varias zonas, especialmente en el Magdalena Medio, Lebrija, Girón y Zapatoca. Según el IDEAM, se prevé que las precipitaciones persistan durante el día en amplias áreas del departamento.

Además, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander advirtió sobre alertas en los ríos Suárez, Carare, Opón y Lebrija, lo que incrementa el riesgo de crecientes súbitas e inundaciones.

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Las autoridades hacen un llamado a los conductores a transitar con precaución y a la comunidad a mantenerse atenta a los reportes oficiales, mientras se atienden las emergencias derivadas de la temporada de lluvias.

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