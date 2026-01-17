En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Nuevo derrumbe en la vía Landázuri–Vélez deja incomunicadas a más de 7 mil personas

Nuevo derrumbe en la vía Landázuri–Vélez deja incomunicadas a más de 7 mil personas

Las fuertes lluvias provocaron un nuevo derrumbe en la vía Landázuri–Vélez. Un deslizamiento de cerca de cinco mil metros cuadrados colapsó un paso alterno en la Transversal del Carare y obligó al cierre vial.

Nuevo derrumbe en la Transversal del Carare
Imagen de los organismos de socorro. Nuevo derrumbe en la Transversal del Carare
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

