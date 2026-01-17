Nuevo derrumbe en la vía Landázuri–Vélez deja incomunicadas a más de 7 mil personas

Una nueva emergencia vial se registró en Santander tras un deslizamiento de grandes proporciones en la Transversal del Carare, en el tramo que comunica a Landázuri con Vélez, a la altura del kilómetro 6 de esta vía nacional.

El movimiento en masa, de aproximadamente cinco mil metros cuadrados, se presentó en un paso alterno que había sido habilitado por la comunidad, luego de la tragedia ocurrida hace casi tres meses en este mismo corredor vial. Como consecuencia, cerca de siete mil habitantes del sur del departamento quedaron nuevamente incomunicados.

Un nuevo derrumbe de gran magnitud se registró en la Transversal del Carare, en el sector La Iberia, en el tramo Borrascoso–Los Jordanes, entre los municipios de Landázuri y Vélez, Santander.#VocesySonidos pic.twitter.com/fBboM0afjc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 16, 2026

El derrumbe arrastró un camión de carga que transportaba alimentos. Más de 200 bultos de papa, además de verduras y hortalizas, terminaron esparcidos sobre la vía, generando pérdidas económicas y agravando la situación de movilidad.



El secretario de Planeación de Landázuri, Sergio Andrés Aguilar, confirmó la magnitud del evento y la afectación registrada en el lugar.

“Un deslizamiento de más o menos cinco mil metros cuadrados. Se hicieron unas tomas aéreas para ver la magnitud del evento e informar a nivel nacional y departamental. En el lugar hay un camión con alimentos, el cual fue afectado por el movimiento en masa”, señaló el funcionario.

Las fuertes lluvias de las últimas horas han provocado deslizamientos en varios sectores de esta vía, obligando al cierre total del paso vehicular. A esta hora, se adelantan trabajos de evaluación y recuperación vial, por lo que se mantiene la restricción del tránsito.

La comunidad reiteró su llamado al Gobierno nacional y departamental para que se ejecuten obras civiles y de ingeniería definitivas que permitan estabilizar la zona y recuperar este corredor estratégico que conecta a Santander, Boyacá, el Magdalena Medio y otras regiones del país.