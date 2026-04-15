Mujer en Santander denuncia presunta negligencia médica durante parto; su bebé murió

Un grave caso que hoy es materia de investigación ha generado conmoción en Málaga, Santander, luego de que Lina Marcela Salazar, una mujer del municipio de Concepción, denunciara a través de un video que publicó en redes sociales la presunta negligencia médica en el Hospital Regional de García Rovira, en Málaga, tras la muerte de su bebé y una cirugía de emergencia que derivó en la pérdida de su útero.

Según el testimonio de la mujer, su embarazo transcurrió sin complicaciones y acudió al centro asistencial el pasado sábado 4 de abril, en la mañana, con 39 semanas de gestación por leves dolores. Sin embargo, asegura que durante varias horas no recibió información clara sobre su estado ni el del bebé, pese a los monitoreos realizados.

Relató que hacia las 2:00 de la tarde le fue inducido el parto con medicamento, pero con el paso de las horas el dolor aumentó de manera intensa sin que, según afirma, recibiera la atención oportuna. “Pedí ayuda en repetidas ocasiones porque el dolor era insoportable, pero me decían que era normal”, señaló.

De acuerdo con su versión, la situación se agravó en la madrugada, cuando comenzó a presentar un dolor diferente, en la parte alta abdominal y sangrado. Fue solo hasta ese momento que, según indicó, el personal médico reaccionó y la trasladó a cirugía para practicarle una cesárea.



“Allí me dijeron que mi bebé estaba en incubadora, pero luego me informaron que había fallecido. Además, tuvieron que operarme de urgencia y perdí mi útero”, denunció la mujer, quien pide que su caso no quede impune y se investigue lo ocurrido.

Frente a la denuncia, el gerente del hospital, César Becerra, en entrevista con la emisora local de Málaga Latina Stereo, lamentó lo sucedido y expresó solidaridad con la familia. Indicó que el caso está siendo analizado por las autoridades de salud y explicó que la paciente presentó una complicación conocida como ruptura uterina, una condición de alto riesgo.

“Son eventos que pueden presentarse y que tienen una alta mortalidad fetal. Sin embargo, ya está en curso la investigación para establecer las causas y fortalecer los protocolos de atención”, afirmó el directivo.

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El proceso de revisión será liderado por las secretarías de Salud municipal y departamental, junto con el Ministerio de Salud, la EPS y el hospital, con el fin de determinar si hubo fallas en la atención.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Marcela Salazar insiste en que se esclarezcan los hechos y se establezcan responsabilidades, al tiempo que piden justicia por la muerte del recién nacido.