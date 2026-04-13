Capturan en Bucaramanga a presunto disidente de las Farc; tenía orden judicial

En medio de operativos de control adelantados en Bucaramanga, la Policía capturó a un hombre señalado de pertenecer a estructuras de las disidencias de las Farc y que era requerido por la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado y amenazas.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Rincón de la Paz, donde uniformados requirieron al hombre de 32 años, conocido con el alias de “Milicio”. Al verificar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que tenía una orden de captura vigente.

De acuerdo con la información entregada por el coronel Héctor Daniel García, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el capturado sería integrante del grupo armado organizado residual Frente 37 de las disidencias de las Farc, con injerencia en el sur de Bolívar, así como del Bloque Magdalena Medio.

Cayó en Bucaramanga alias 'Milicio', presunto integrante de las disidencias de las Farc del Magdalena Medio. Era buscado por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir agravado y amenazas #MañanasBlu pic.twitter.com/oHJ652EYBR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 13, 2026

“Este hombre también tendría otros requerimientos judiciales, lo que refuerza su presunta vinculación con actividades delictivas en la región”, señaló el oficial.



Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad competente, que se encargará de definir su situación judicial en las próximas horas.

Desde la Policía Metropolitana señalaron que continuarán los operativos en diferentes sectores de la ciudad para ubicar a personas requeridas por la justicia y contrarrestar la acción de estructuras criminales.