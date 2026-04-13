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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan en Bucaramanga a presunto disidente de las Farc; tenía orden judicial

Capturan en Bucaramanga a presunto disidente de las Farc; tenía orden judicial

El presunto disidente de las Farc tenía orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y amenazas en Bucaramanga.

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