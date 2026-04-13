Barrancabermeja respalda control de hipopótamos tras aval del Gobierno a eutanasia

La Alcaldía de Barrancabermeja reaccionó al anuncio del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, de autorizar la eutanasia de hipopótamos en Colombia como medida para frenar el crecimiento descontrolado de esta especie invasora.

La decisión se da en medio de la preocupación por el aumento de estos animales, que ya superan los 200 individuos en el país. De acuerdo con la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, esta población presenta problemas genéticos derivados de la endogamia, ya que todos descienden de un grupo inicial de solo cuatro ejemplares.

Un censo realizado en 2022 junto a la Universidad Nacional de Colombia registró 169 hipopótamos, pero las proyecciones advierten que, de no controlarse, podrían superar los 500 en 2030, con presencia principalmente en zonas como la Hacienda Nápoles y la Isla del Silencio.

Frente a este panorama, desde Barrancabermeja las autoridades ambientales ven con buenos ojos la medida. El secretario de Medio Ambiente del municipio, Leonardo Granados, aseguró que desde hace meses se venía alertando al Gobierno Nacional y a la Corporación Autónoma Regional de Santander sobre la necesidad de tomar decisiones de fondo.



“El control es urgente. La reubicación es muy costosa y no hay recursos suficientes, mientras que el problema ha crecido durante más de 30 años”, señaló el funcionario.

Granados explicó que en diciembre pasado se reportó la presencia de hipopótamos en la ciénaga del Opón, y posteriormente se desplazaron hacia el sector de Cuatro Bocas, donde actualmente se tiene identificado un ejemplar adulto y otro joven.

Según indicó, estos animales han comenzado a mostrar comportamientos territoriales, como la apertura de la boca, lo que representa un alto riesgo para la comunidad, especialmente en zonas cercanas a instituciones educativas.

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“Han estado cerca de la escuela de Tierra Adentro. Es una especie altamente agresiva y territorial, lo que aumenta la preocupación por posibles ataques”, advirtió.

Además del riesgo para las personas, el funcionario alertó sobre el impacto ambiental. De acuerdo con reportes de habitantes de la zona, la llegada de los hipopótamos ha provocado el desplazamiento de especies nativas como chigüiros y babillas.

“Antes había una manada de unos 35 chigüiros y hoy han desaparecido. Esto, evidencia un daño grave al ecosistema, porque estas especies se ven obligadas a abandonar su hábitat”, explicó.

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La situación también genera alarma por la posible expansión de los hipopótamos hacia áreas protegidas como el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, donde habitan especies en riesgo como el manatí.

Ante este escenario, la Alcaldía de Barrancabermeja, junto a la autoridad ambiental regional, adelanta acciones preventivas y de seguimiento, mientras respalda la decisión del Ministerio de Ambiente de contemplar la eutanasia como una medida de control.

Las autoridades que es una decisión necesaria para proteger la biodiversidad y evitar mayores riesgos tanto para las comunidades como para los ecosistemas del Magdalena Medio.