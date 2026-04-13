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Barrancabermeja respalda control de hipopótamos tras aval del Gobierno a eutanasia

Las autoridades han identificado dos ejemplares de hipopótamos en ciénagas de Barrancabermeja.

Hipopótamo vereda Cuatro Bocas - Barrancabermeja.jpg
Blu Radio. Hipopótamo en vereda Cuatro Bocas de Barrancabermeja //Foto: captura de video suministrado
Por: Verónica Rincón
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Actualizado: 13 de abr, 2026

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