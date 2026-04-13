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Blu Radio  / Nación  / Gobierno autoriza eutanasia de hipopótamos en Colombia: serán unos 80 animales

Gobierno autoriza eutanasia de hipopótamos en Colombia: serán unos 80 animales

La ministra de Ambiente (e) Irene Vélez aseguró que la medida es necesaria ante una población que podría superar los 500 individuos en 2030.

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