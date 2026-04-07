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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hipopótamos sin control: autoridad ambiental confirmó que ya están en 4 departamentos

Hipopótamos sin control: autoridad ambiental confirmó que ya están en 4 departamentos

Según Corantioquia de los más de 200 ejemplares que ya se calculan, sólo han sido esterilizados cerca de 35 hipopótamos.

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