Hipopótamos sin control: autoridad ambiental confirmó que ya están en 4 departamentos

La masiva reproducción de hipopótamos en el Magdalena Medio antioqueño ahora preocupa a las autoridades en Boyacá, Bolívar y Santander donde se han avistado algunos de estos animales. Según Corantioquia de los más de 200 ejemplares que ya se calculan, sólo han sido esterilizados cerca de 35 hipopótamos.

Los hipopótamos que fueron importados por Pablo Escobar hace aproximadamente 40 años no solo han sido una problemática creciente en el departamento de Antioquia por su reproducción desmedida, sino que ahora la situación ha pasado fronteras y se han visto a varios de estos animales en los departamentos de Boyacá, Bolívar y Santander.

Hasta ahora, según las cifras que han manejado las autoridades ambientales, son cerca de 200 hipopótamos los que se han podido identificar en la zona del Magdalena Medio sin que esto signifique que no puedan ser más las especies que ponen en peligro a personas en estas zonas del país.

David Echeverri, jefe de la Oficina de Biodiversidad de Cornare, indicó que la presencia de los animales en otros departamentos se debe a que ya se han apropiado de una manera u otra del río Magdalena y por ello su movilización más fácil a lugares lejanos a Antioquia.



“Y al estar en el río Magdalena, pues encuentran, digamos, un camino para movilizarse a otros departamentos limítrofes con el departamento de Antioquia. Esto ya es muy visible, digamos, por la presencia en el departamento de Santander, en el departamento de Boyacá y muy posiblemente en otras regiones que no tengamos esas nociones”, aseguró el experto.

Hay que mencionar que el problema con la masiva presencia de hipopótamos está también en manos del Gobierno nacional que no aprobó el traslado de varias de las especies a México o la India, por lo que las medidas han sido de esterilización que a la fecha llega a 35 procedimientos.

A pesar de que las autoridades ambientales aseguran que no han sido las medidas más eficaces para abordar la problemática, explican que también se están haciendo trabajos de una especie de planificación para que los hipopótamos no se reproduzcan masivamente y no solo pongan en riesgo al ecosistema, sino también a la población civil.