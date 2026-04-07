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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / El Halcón 447 la encontró desde el cielo: los detalles del rescate de niña secuestrada en Bogotá

El Halcón 447 la encontró desde el cielo: los detalles del rescate de niña secuestrada en Bogotá

A la niña se la llevaron los ladrones en el carro, que fue abandonado, y hallado por las autoridades.

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