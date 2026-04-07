El Halcón 447 la encontró desde el cielo: los detalles del rescate de niña secuestrada en Bogotá

Eran las 11:28 de la noche del 6 de abril cuando una cámara apuntó desde el cielo hacia un punto preciso en las calles de Bogotá. A bordo del Halcón 447 de la Policía Metropolitana, los operadores no buscaban a ciegas: el sistema ya tenía un objetivo georreferenciado fijado en tierra. Abajo, en algún punto del barrio Nicolás de Federmán, estaba Gabriela, la niña de 7 años secuestrada durante un robo de una camioneta.

La aeronave se desplazaba a 98 kilómetros por hora en dirección occidente cuando su cámara entró en modo SLEW ACTIVE, es decir, siguiendo de forma activa un objetivo en movimiento o estacionado en tierra.

El telémetro láser a bordo, medía con precisión la distancia al punto de interés: entre 502 y 595 metros desde el helicóptero hasta el objetivo en el suelo. Desde esa altura y a esa distancia, la tecnología permitía ver con claridad lo que el ojo humano desde tierra no podía.

Así rescataron a niña secuestrada durante robo de camioneta en Bogotá: estaba dormida en el carro Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Ese despliegue tecnológico fue parte del operativo que activaron la Policía Metropolitana, el Gaula y la Brigada 13 del Ejército tras el reporte del robo de la camioneta Nissan X-Trail en el barrio Monterrey, en Suba.



Cámaras de seguridad, unidades en tierra y la unidad aérea trabajaron de forma coordinada para rastrear el vehículo de placas PYQ414 a través de la ciudad mientras Gabriela, de siete años, dormía en la parte trasera sin saber lo que ocurría. Los datos del HUD (la pantalla de telemetría que registra en tiempo real la posición, altitud y estado de los sistemas del helicóptero) quedaron grabados en las imágenes captadas durante el operativo y constituyen el registro técnico de cómo se desarrolló la búsqueda desde el aire.

El sistema de navegación inercial operaba con un margen de error mínimo de 0.30, lo que garantizaba que cada coordenada transmitida al equipo en tierra fuera precisa. Fue así, entre datos, coordenadas y una cámara que no soltó su objetivo, como Gabriela fue encontrada sana y salva antes de que terminara la noche.

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El alcalde Carlos Fernando Galán detalló que el trabajo conjunto permitió ampliar el alcance del rastreo. “Con el GAULA del Ejército que nos acompañó en la Brigada 13, se desplegaron todos los esfuerzos, el halcón, y eso permitió, creo yo, la presencia de la policía en toda la ciudad e identificar el vehículo”. Gracias a ese despliegue, el vehículo pudo ser ubicado en el barrio Nicolás de Federmán.