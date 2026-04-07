Así rescataron a niña secuestrada durante robo de camioneta en Bogotá: estaba dormida en el carro

Un amplio despliegue de las autoridades en Bogotá permitió rescatar sana y salva a una niña de siete años que había sido secuestrada durante el robo de una camioneta de alta gama en el norte de la ciudad. El hallazgo se produjo en el barrio Nicolás de Federmán, luego de varias horas de búsqueda que involucraron a la Policía Metropolitana, el Gaula del Ejército y la Secretaría de Seguridad.

Los hechos comenzaron cuando delincuentes robaron una camioneta Nissan en la localidad de Suba. En el interior del vehículo se encontraba la menor, quien terminó siendo llevada por los responsables del hurto. Desde ese momento se activó un operativo de gran escala para localizar el vehículo y rescatar a la niña.



El momento clave del operativo: cámaras y helicóptero rastrearon el vehículo

Eran las 11:28 de la noche del lunes 6 de abril cuando una cámara de vigilancia aérea enfocó un punto específico de la capital. Desde el Halcón 447 de la Policía Metropolitana de Bogotá, los operadores ya tenían un objetivo georreferenciado.

Abajo, en algún lugar del barrio Nicolás de Federmán, se encontraba la camioneta robada. Las autoridades habían logrado ubicar el automotor gracias al trabajo coordinado entre unidades en tierra, cámaras de seguridad y seguimiento operativo en diferentes sectores de la ciudad.

Así fue el rescate de niña secuestrada en robo de camioneta en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que la reacción de la fuerza pública fue inmediata tras conocerse el caso. “Inmediatamente conoció la policía este hecho, activó no solamente todo el esfuerzo de la Policía Metropolitana, sino que inclusive los turnos mantuvieron el turno que estaba en ese momento saliendo para que no saliera nadie, se dedicaran todos a buscar el vehículo”. Según explicó el mandatario, la prioridad absoluta fue encontrar a la menor lo más rápido posible.



Coordinación entre Policía, Ejército y Secretaría de Seguridad

El operativo incluyó la participación de varias instituciones de seguridad del Estado. Además de la Policía Metropolitana, participaron:



El Gaula de la Brigada XIII del Ejército

XIII del Ejército La Secretaría de Seguridad de Bogotá

Sistemas de videovigilancia de la ciudad

de la ciudad Patrullas desplegadas en diferentes localidades

El alcalde detalló que el trabajo conjunto permitió ampliar el alcance del rastreo. “Con el GAULA del Ejército que nos acompañó en la Brigada 13, se desplegaron todos los esfuerzos, el halcón, y eso permitió, creo yo, la presencia de la policía en toda la ciudad e identificar el vehículo”. Gracias a ese despliegue, el vehículo pudo ser ubicado en el barrio Nicolás de Federmán.



Patrulleros encontraron a la niña dentro de la camioneta

Finalmente, el hallazgo ocurrió cuando dos agentes de la Policía que realizaban labores de patrullaje identificaron la camioneta estacionada en el sector. Al revisar el vehículo, encontraron a la niña dentro.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la menor estaba dormida en el momento en que fue localizada. El alcalde Galán reveló detalles de ese momento: “Aquí en el CAI de Nicolás de Federmán se pudo identificar el vehículo que estaba parqueado. Estaba la niña. Entiendo que la niña estaba dormida, inclusive la niña no se habría dado cuenta ni siquiera de lo que ocurrió, afortunadamente”. La menor fue inmediatamente rescatada y trasladada para reunirse con sus padres.

La prioridad era rescatar a la niña con vida

Las autoridades reiteraron que el principal objetivo del operativo fue garantizar la seguridad de la menor. “Era la prioridad, digamos, ya la prioridad era encontrar a la niña y que la niña pudiera retornar sana y salva a sus padres”, señaló el alcalde. Una vez confirmada la ubicación del vehículo, las unidades policiales aseguraron el área y verificaron el estado de la menor. Posteriormente se activaron los protocolos de atención para garantizar su bienestar.



Continúa la búsqueda de los responsables del robo

Aunque el rescate fue exitoso, las autoridades continúan con la investigación para identificar y capturar a los responsables del hurto del vehículo y del secuestro de la menor. Desde la Alcaldía de Bogotá se reiteró que el caso no quedará impune.

Publicidad

El alcalde Galán agradeció el trabajo de la fuerza pública durante la operación: “Quiero agradecer a la Policía, con la compañía de toda la Secretaría de Seguridad y al Ejército, a la Brigada 13, que desplegaron todo el esfuerzo que se necesitaba para que inmediatamente pudiéramos tener presencia en toda la ciudad”. El caso generó gran atención en la capital, no solo por el riesgo que enfrentó la menor, sino también por la rapidez con la que actuaron las autoridades para lograr su rescate. Mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables, la niña ya se encuentra nuevamente con su familia, sana y salva.