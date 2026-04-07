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Así rescataron a niña secuestrada durante robo de camioneta en Bogotá: estaba dormida en el carro

Un amplio operativo permitió rescatar a una niña de 7 años que había sido secuestrada durante el robo de una camioneta en Suba. La menor fue hallada dentro del vehículo robado.

nina-bogota.jpg
Así fue el megaoperativo en Bogotá para rescatar a niña de 7 años de camioneta robada
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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