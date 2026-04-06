En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Delincuentes se robaron camioneta en Bogotá con una menor en su interior

Delincuentes se robaron camioneta en Bogotá con una menor en su interior

La familia de la niña hacen un llamado a las autoridades y la ciudadanía para poder encontrar a la menor lo más pronto posible.

Publicidad

Publicidad

Publicidad