Delincuentes se robaron camioneta en Bogotá con una menor en su interior

Momentos de angustia se vivieron en el noroccidente de Bogotá luego de que delincuentes robaran una camioneta en la localidad de Suba y, lo más grave es que en su interior estaba una niña de tan solo 7 años.

El hecho ocurrió en la calle 99A con carrera 70F, en el barrio Monterrey, donde fue hurtado un vehículo Nissan X-Trail de placas PYQ414. En la parte trasera del automotor se encontraba la menor, identificada como Gabriela Beltrán Moreno, quien había sido dejada allí momentáneamente mientras visitaba a una familiar.

Video del robo de la camioneta:

De acuerdo con la información entregada por sus padres, la niña vestía una pijama enteriza color blanco, una chaqueta morada y botas con diseño de unicornio al momento del robo. Además, tiene cabello castaño oscuro, ojos café y piel clara, características clave para facilitar su identificación en medio del operativo de búsqueda.



"Ella iba en la parte de atrás del vehículo. Estaba dormida", dijo la madre de la menor a Blu Radio.

Tras el reporte del caso, las autoridades activaron un plan de reacción inmediata. La Policía Metropolitana de Bogotá, junto con unidades del Gaula y la Brigada 13 del Ejército, desplegó un operativo en distintos puntos de la ciudad, apoyado en cámaras de seguridad y otras herramientas tecnológicas para ubicar tanto el vehículo como a la menor.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se reiteró que la prioridad absoluta en este momento es encontrar sana y salva a la niña. Las autoridades calificaron el caso como de máxima urgencia y pidieron a la ciudadanía reportar cualquier información que pueda contribuir a su pronta localización.