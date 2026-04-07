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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Capturan en Bolivia a alias 'Mapaya', presunto líder de 'Los Espartanos' de Buenaventura, Valle

Capturan en Bolivia a alias 'Mapaya', presunto líder de 'Los Espartanos' de Buenaventura, Valle

El operativo en Santa Cruz de la Sierra dejó 13 detenidos, en su mayoría colombianos con antecedentes, tras un intercambio de disparos con la Policía.

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