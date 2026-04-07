Capturan en Bolivia a alias 'Mapaya', presunto líder de 'Los Espartanos' de Buenaventura, Valle

En un operativo realizado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, las autoridades capturaron a 13 personas, entre ellas alias “mapaya ”, señalado como uno de los líderes de Los 'Espartanos', estructura criminal que delinque en el distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.

El procedimiento se llevó a cabo luego de un intercambio de disparos entre uniformados y los presuntos delincuentes, lo que permitió a las autoridades rodear la vivienda donde se encontraban y efectuar las capturas.

“Se constituye en un sujeto altamente peligroso y pertenecería al grupo delincuencial denominado Los Espartanos, Este es un trabajo arduo que ha realizado la Policía con la finalidad de poder desarticular las organizaciones criminales que quieren operar en la ciudad de Santa Cruz", expresó el comandante de la Policía boliviana, David Gómez.

De acuerdo con las autoridades, entre los capturados hay 11 ciudadanos colombianos, todos con antecedentes judiciales, quienes presuntamente harían parte de otras redes criminales.



“Cuando ingresamos al lugar, estos señores empezaron a disparar a nuestros efectivos policiales, por fortuna nadie resultó herido ni hay personas fallecidas", dijo Gómez

Las autoridades también investigan el uso de identidades falsas por parte de algunos de los detenidos, quienes no lograron justificar su permanencia en territorio boliviano. En el lugar, además, fueron incautadas varias armas de fuego que se encontraban dentro de la vivienda.

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Alias 'Mapaya' había enviado una carta al Gobierno Nacional solicitando su inclusión en los diálogos socio jurídicos en Buenaventura, como vocero de Los Espartanos, la banda criminal que en los últimos años ha enfrentado por el control territorial a la banda criminal Los Shottas. Enfrentamientos que este año dejan más de 30 asesinatos en el puerto sobre el Pacifico.