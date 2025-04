Anuncian nueva tregua entre 'Shottas' y 'Espartanos' para restaurar seguridad en Buenaventura

Buenaventura tendría nuevamente una tregua entre 'Shottas' y 'Espartanos' tras varias semanas de confrontaciones y disputas en los barrios de este distrito, violencia que venía escalando desde el pasado 05 de febrero cuando finalizó el primer pacto de no agresión entre ambos grupos.

Estas bandas criminales manifestaron su voluntad de retomar el diálogo de paz al obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien dio a conocer esta nueva etapa del proceso, asegurando que es un primer paso, pero que para avanzar en la negociación debe quedar en firme un marco jurídico.

"Ha habido un primer preacuerdo entre estos dos grupos de parar la violencia entre ellos, y eso hace que Buenaventura comience un poco a renacer. Esperamos que para semana santa los turistas y las personas que vienen, y sobre todo las comunidades puedan retornar a su normalidad", aseguró monseñor.

Al reiterar esta voluntad de paz, las bandas pidieron que en la negociación fueran incluida la participación de gobernadora del Valle y la alcaldesa de Buenaventura como autoridades regionales, además manifestaron su inconformidad con el actual delegado del Gobierno nacional.

"Las estructuras tienen un pero y es que no quieren seguir los diálogos con el señor Fabio Cardozo, el cual hace parte de la delegación del gobierno y el comisionado de Paz. Porque no tienen garantías, no hay empatía con Fabio Cardozo y los representantes de las estructuras", expresó José Jimmy García Rivas, representante de los Shottas, quien explicó que esta inconformidad se debe a la declaración que Cardozo dio días atrás, sobre cómo las bandas aprovecharon la tregua para fortalecerse.

Ante la solicitud de convertirse en garante del diálogo en Buenaventura, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que su participación en la mesa es una decisión del Gobierno nacional, pero está dispuesta a velar por el retorno de la seguridad en este distrito.

"Si hay voluntad de paz pues estaremos dispuestos a articularnos y hacerle seguimiento a los procesos, y los compromisos se cumplan. Creo que hasta ahí podríamos apoyar a que realmente podamos llegar a la paz. Lo más importante es que las bandas que buscan el diálogo, tienen que dejar de extorsionar, dejar de reclutar jóvenes, dejar los carteles de los alimentos, es decir demostrar esas voluntad", indicó la mandataria.