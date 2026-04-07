¿Por qué es tendencia Regina 11? Uno de sus símbolos revive en campaña electoral

Regina 11 amaneció siendo tendencia por cuenta de uno de sus símbolos el cual ahora es punto de debate en medio de la campaña presidencial. El centro de la conversación esta vez no son solo las propuestas programáticas, sino un objeto cotidiano que ha regresado a la arena pública: la escoba.

Este elemento, que marcó una época en la política nacional de los años 90', vuelve a ser protagonista de la mano del candidato Sergio Fajardo, generando una oleada de comparaciones con la recordada figura de Regina 11.



La escoba como estandarte contra la corrupción

El pasado lunes 6 de abril, Sergio Fajardo, junto a su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla y el exsenador Jorge Robledo, presentó su política anticorrupción. Rodeado de escobas, el candidato explicó que este objeto representa la "limpieza" que planean ejecutar en un eventual gobierno.

"Vamos a llegar a construir, pero primero hay que limpiar la casa, porque un cambio serio y seguro inicia barriendo a los corruptos", afirmó el candidato, asegurando que la escoba los acompañará hasta el final de la contienda.

Hay que barrer a los corruptos en Colombia. 🧹 pic.twitter.com/5CDpAoqgnf — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 6, 2026

Sin embargo, el impacto en redes sociales se desvió rápidamente hacia la figura de Regina Betancourt de Liska, conocida como Regina 11, quien en las décadas de los 80 y 90 utilizó la escoba como el símbolo máximo de su movimiento; la figura disruptiva que rompió la cultura conservadora de la política colombiana con un estilo excéntrico que incluía profecías, rituales públicos y su autocalificación como mentalista.



Cuando Regina 11 rompió en TV el cheque que había recibido del Gobierno para la financiación de la campaña en 1990... 🧹🪄🧙‍♀️😂🤣 pic.twitter.com/zw0PeHx7Q9 — El Más Godo (@ELMASGODO) April 6, 2026

Su partido, el Movimiento Unitario Metapolítico, la llevó a lanzarse a la presidencia en 1990 y 1994: Sus seguidores incluso llegaban a poner la bandera nacional sobre las escobas en sus manifestaciones. A pesar de su popularidad mediática, la carrera de Regina 11 terminó marcada por la controversia.

Fue secuestrada en 1996 y luego perdió su investidura en el Congreso tras ser condenada a prisión por exigir dinero a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

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En redes sociales, muchos han calificado el resurgimiento de la escoba como símbolo como "caricaturesco", mientras que otros aseguran que es una estrategia acertada.