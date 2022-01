"Le ayudé a Duque hasta el final, hasta la víspera de ser presidente él me llamaba": Regina 11

Regina Betancourt de Lyska, líder del Movimiento Unitario Metapolítico, habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, de su regreso a la escena política colombiana. Según la dirigente, ella no es una bruja, pero ojalá lo hubiese sido. Además, aseguró que el presidente Iván Duque la buscó cuando era candidato y que Julio César Turbay Ayala fue el mandatario que más la escuchó.

"Me han perseguido por todos lados, pero no me han podido alcanzar", aseguró.

Publicidad

"Yo sé cómo quitar la inseguridad del país y presentar unos proyectos. Colombia es un país lindo con gente extraordinaria, pero hay enfermos mentales que están robando y matando", agregó.

Según Betancourt, su ideología política no es encasillable y por eso logró ganar los respaldos que le permitieron lanzar su movimiento al Congreso.

Publicidad

"Fue muy fácil recoger las firmas, yo fui la única mujer en el mundo que sacó un movimiento político sin ser conservadora, liberal ni comunista", sostuvo.

"El Movimiento Unitario Metapolítico va más allá de la política, no acepto que haya una sola religión, yo soy el templo de Dios, cada persona es una partícula divina", complementó.

Publicidad

La líder política aseguró que ha tenido línea directa con varios presidentes, pero que quien más atención le puso fue Turbay Ayala.

"El único que me hizo caso en todo fue el presidente Turbay Ayala. Cuando fue lo del Cantón Norte, él me llamó. Yo le dije, le voy a ayudar", aseguró.

Publicidad

"En la Toma de la Embajada, dije, a no ser que la Chiqui tenga la menstruación, no va a haber sangre", agregó.

Según la líder política, el presidente Iván Duque la contactó cuando era candidato, pero después no volvió a llamarla, lo que la desilusionó.

Publicidad

"Yo le ayudé a Duque hasta el final, hasta la víspera de ser presidente él me llamaba y me decía, porque yo quería mucho al papá de él. El día que iba a haber la pandemia, lo llamé para decir cómo evitarla y no me quiso atender", afirmó.

La líder aseguró que aunque no tiene poderes, pero sí podría acabar con la pandemia del COVID-19.

Publicidad

"Yo puedo hacer que la pandemia acabe en mayo. No es que yo tenga poderes, cada persona tiene poderes mentales", declaró.

"Ojalá tuviéramos la posibilidad de viajar en una escoba, con todo tan caro. Todos somos brujos, imposible que usted no tenga una escoba en la casa.. Quisiera ser bruja, lástima que no pueda, soy solo una persona como usted y los demás en la Tierra", complementó.

Publicidad

Escuche a Regina 11 en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: