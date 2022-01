"No me voy a dejar comprar": Epa Colombia anuncia que no apoyará campañas políticas

Epa Colombia reveló a sus seguidores vía redes sociales que no apoyará a ninguna campaña política. La empresaria dijo que no fueron los políticos quienes la ayudaron a salir adelante, sino sus amigos de redes sociales que creyeron en ella y le compran sus keratinas.

"Amiga, no sabes cuantos políticos me han ofrecido dinero, no sabes que es lo que han querido hacer conmigo, pero no me he prestado para esa payasada, quien me saco adelante fuiste tú, quien me compra eres tú, no le debo nada a nadie. No voy a apoyar a ninguna campaña política, a ningún partido, porque vale más mi amistad con ustedes que ponerme a recibir dinero", enfatizó Epa Colombia.

Publicidad

"Te lo dejo claro, no me voy a dejar comprar", aseveró la también influenciadora Epa Colombia.

Vea aquí lo que dijo Epa Colombia: