En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Reportan fuertes explosiones en las calles de la capital de Ucrania

Reportan fuertes explosiones en las calles de la capital de Ucrania

La Fuerza Aérea ucraniana informó en sus redes sociales del movimiento de drones y misiles en varias regiones, incluida la capital.

Publicidad

Publicidad

Publicidad