Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Sostenibilidad y resiliencia, plan de McCain Foods para revolucionar el campo colombiano hacia 2030

Sostenibilidad y resiliencia, plan de McCain Foods para revolucionar el campo colombiano hacia 2030

McCain Foods presenta su Reporte Global de Sostenibilidad 2025, destacando hitos en energía limpia, negocios inclusivos y la meta de alcanzar un sistema alimentario resiliente en América Latina.

