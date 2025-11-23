En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gustavo Petro
Francia Márquez
Maduro
Lluvias en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Washington y Kiev aseguran estar actualizando el plan de paz con las exigencias ucranianas

Washington y Kiev aseguran estar actualizando el plan de paz con las exigencias ucranianas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, valoró positivamente las reuniones de Ginebra y aseguró que se han logrado introducir cambios en el plan de paz acordes con la postura ucraniana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad