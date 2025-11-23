En vivo
Venezuela acusa a Estados Unidos de buscar “imponer gobiernos títeres” para controlar recursos

El ministro para las Comunas de Venezuela afirmó que al "imperialismo norteamericano" le preocupa "no tener control de los recursos naturales" de Venezuela, entre ellos el petróleo, una denuncia reiterada por el chavismo.

Foto: AFP - Unplash
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de nov, 2025

