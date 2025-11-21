En vivo
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Trump afirma que hablará pronto con Maduro para decirle "algo muy específico"

Esto sucedo mientras las especulaciones sobre un posible ataque militar sobre territorio venezolano son cada vez mayores, especialmente después de que Washington redoblara su despliegue en el Caribe.

