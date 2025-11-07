Siempre abogamos por el respeto al DIH: Comisaria Unión Europa sobre operaciones de EEUU en Caribe

Este fin de semana se desarrolla en Santa Marta la Cumbre CELAC-Unión Europea, un encuentro que se da en el marco de las operaciones que ha desarrollado el Gobierno Trump en el Caribe y el Pacífico, tema que ha generado polémica.

Algunos países, incluido Colombia, han señalado que esas operaciones violación el Derecho Internacional Humanitario e incluso las ha calificado como ejecuciones extrajudiciales.

Blu Radio habló con Hadja Lahbib, comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, quien aseguró que las operaciones militares deben siempre realizarse bajo el DIH.

“La Unión Europea apoya el multilateralimo y del DIH, siempre abogamos por el respeto a estas normas. El crimen organizado y el narcotráfico nos está afectando a todos, en todo el mundo. Es algo en lo que tenemos que trabajar todos juntos y aquí estamos para discutir la forma de enfrentar esos desafíos”, Hadja Lahbib, comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, sobre las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe.



Hadja Lahbib también respondió por la ausencia de algunos jefes de Estado de la Unión Europea, señalando que Europa está comprometida con la cumbre.

“La Unión Europea estará representada al más alto nivel, viene el presidente del Consejo Europeo, muchos comisarios, yo estoy aquí para apoyar el encuentro de la sociedad civil que es un pilar de la democracia, entonces esto es una muestra de que estamos comprometidos”, agregó Lahbib.