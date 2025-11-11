En vivo
Los ataques de EEUU en el Caribe y el Pacífico: van 20 lanchas y 75 muertos

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la Administración de Donald Trump escaló su ofensiva contra carteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un "conflicto armado directo" que justifica sus acciones militares en aguas internacionales.

Ataque a lancha en el Pacífico
Ataque a lancha en el Pacífico
Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

