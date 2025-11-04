Dos muertos dejó nuevo ataque de EE.UU. a 'narcolancha' en el Pacífico; hay video

A través de su cuenta de X, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que este martes, 4 de noviembre, Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una 'narcolancha' en aguas del océano Pacífico, que, según dijo, era operada por una Organización Terrorista Designada (OTD).

"Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD)", indicó.

Este nuevo ataque dejó el saldo de dos hombres muertos, quienes, según Hegseth, se encontraban en una operación de contrabando de estupefacientes por una ruta conocida por el narcotráfico local y, por eso, se hizo el ataque en aguas internacionales del Pacífico.

"Localizaremos y destruiremos TODAS las embarcaciones que intenten traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene la más mínima oportunidad contra las fuerzas armadas estadounidenses", añadió.



Este el video del nuevo ataque a 'narcolancha' por EE.UU.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO).



Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

Más de 10 embarcaciones hundidas

Este nuevo ataque fue el decimo sexto por parte de Estados Unidos, según cifras oficiales del Ejército de ese país. En total, se han dado 61 muertes desde el inicio de operaciones en esta zona en contra de la lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos ha presentado estos bombardeos como parte de sus operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo; sin embargo, esa justificación se sostiene en su propia interpretación del derecho internacional humanitario, que solo considera aplicable en escenarios de conflicto armado.

Por su parte, tanto Hegseth como Trump se han mantenido en su postura de que estos ataques continuarán y lo único que buscan es "cuidar" a los estadounidense del narcotráfico para evitar la llegada de más estupefacientes a ese país. Manteniendo, además, solidez en el argumento de que "solo se ataca a embarcaciones terroristas".