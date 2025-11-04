En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Dos muertos dejó nuevo ataque de EE.UU. a 'narcolancha' en el Pacífico; hay video

Dos muertos dejó nuevo ataque de EE.UU. a 'narcolancha' en el Pacífico; hay video

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, la lancha estaba relacionada con el contrabando de estupefacientes y el ataque se dio por orden del presidente Trump.

