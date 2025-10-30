Los doce ataques de EE.UU. contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

El Ejército de Estados Unidos reporta quince embarcaciones hundidas y 61 muertes tras doce operaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, como parte de una nueva fase en su guerra contra el narcotráfico.

La Administración de Donald Trump ha justificado las acciones bajo un “conflicto armado directo” contra los carteles latinoamericanos, a los que considera organizaciones terroristas.

Las tensiones comenzaron en agosto con el despliegue militar en el Caribe, inicialmente con Venezuela como objetivo, pero posteriormente se extendieron al Pacífico, involucrando también a Colombia. Tanto los gobiernos de Nicolás Maduro como de Gustavo Petro han denunciado las operaciones como ejecuciones extrajudiciales, mientras ONG internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, han cuestionado la legalidad de los ataques por violar el derecho internacional.

Cronología de los ataques

2 de septiembre:

Primer ataque anunciado por Estados Unidos. Una embarcación con once personas del Tren de Aragua fue destruida en aguas del Caribe. Washington difundió un video del operativo pero no presentó pruebas concluyentes sobre su vínculo con el narcotráfico. 15 de septiembre:

Segundo ataque. Tres venezolanos murieron tras la explosión de una lancha presuntamente usada para transportar drogas.

19 de septiembre:

Tercer ataque, también en el Caribe. EE.UU. reportó la destrucción de otra embarcación, sin precisar su origen. Tres personas murieron y República Dominicana incautó parte de la supuesta droga transportada. 3 de octubre:

El Departamento de Guerra anunció un cuarto ataque, igualmente en el Caribe, con cuatro tripulantes fallecidos. Un video mostró el momento de la explosión.

14 de octubre:

Quinto ataque, realizado cerca de las costas venezolanas. Dejó seis víctimas mortales, según el Gobierno de Estados Unidos.

16 de octubre:

Sexto ataque, dirigido contra un submarino. Dos de los cuatro tripulantes murieron; los sobrevivientes —de Ecuador y Colombia— fueron repatriados sin proceso judicial, pese a que EE.UU. los calificó de narcotraficantes. 17 de octubre (anunciado el 19):

Séptimo ataque. Washington informó haber hundido una lancha vinculada al Ejército de Liberación Nacional (ELN), causando la muerte de tres personas. 21 de octubre:

Octavo ataque y el primero en el océano Pacífico, cerca de las costas colombianas. Murieron dos personas.

22 de octubre:

Noveno ataque, también en el Pacífico, con tres fallecidos. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que los operativos “continuarán día tras día”, insinuando la posibilidad de extender los bombardeos a tierra firme. 24 de octubre:

Décimo ataque. Una lancha del Tren de Aragua fue destruida en el Caribe, con seis personas muertas. EE.UU. aseguró que ocurrió en aguas internacionales.

28 de octubre:

Undécimo ataque y el más mortífero hasta el momento: 14 personas murieron por la ofensiva estadounidense contra cuatro lanchas en el Pacífico. Un sobreviviente fue rescatado por la Marina mexicana. 29 de octubre:

Duodécimo ataque, nuevamente en el Pacífico. Una lancha fue destruida y cuatro personas murieron, según el reporte de Washington.



En total, las operaciones dejan un saldo de 61 muertos, quince embarcaciones hundidas y una creciente tensión diplomática con los gobiernos de Venezuela y Colombia, mientras organizaciones de derechos humanos alertan sobre el riesgo de una escalada militar en la región.

