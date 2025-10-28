Petro responde a nuevo ataque de Estados Unidos en Pacífico: “Parece estar dirigido a una invasión”

El Gobierno de Estados Unidos confirmó en la mañana de este martes 28 de octubre de 2025 el desarrollo de una nueva ofensiva en aguas internacionales del océano Pacífico, con un operativo que resultó en la muerte de 14 presuntos narcotraficantes.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, precisó que, por orden directa del presidente Donald Trump, se ejecutaron tres ataques simultáneos dirigidos contra cuatro embarcaciones que, según la inteligencia estadounidense, estaban siendo utilizadas para el tráfico de narcóticos.

Hegseth enfatizó que estos individuos eran considerados "narcoterroristas" y que las cuatro lanchas atacadas transitaban por rutas marítimas bien conocidas por las redes de tráfico de drogas. Los reportes detallan que, si bien 14 personas fueron "eliminadas", una persona sobrevivió al ataque.

A propósito de esta operación y en medio de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro, afirmó que: “No hay necesidad de tirar misiles, es absolutamente ineficaz y no parece estar dirigida a esa acción realmente a incautar cocaína, sino a una invasión, que también es absurdamente ilegal. Y tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de drogas ilícitas".



También añadió que "es 30 veces más peligroso un fentanilo que la cocaína, y por tanto el esfuerzo de Estados Unidos debería ser 30 veces mayor frente al fentanilo que frente a la cocaína, la única diferencia es que el fentanilo no sirve de excusa para invadir a América Latina, dado que no lo producimos y la cocaína sí”, dijo

“Al ser yo independiente y soberano, como buen hijo de Bolívar, pues se me castiga, tratando de que los demás presidentes latinoamericanos bajen la cabeza”, concluyó el presidente Gustavo Petro.