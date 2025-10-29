Petro pidió a Arabia Saudita mediar ante EE. UU. por bombardeos en el Caribe

Lo dijo tras reunirse con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán. Al término del encuentro, el presidente Gustavo Petro cuestionó las intervenciones de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, y reveló que planteó una propuesta para abrir un diálogo entre Washington y los países de la región.

“Le pedí a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando en el Caribe, que incluye intentar detener esta masacre de gente generalmente joven, caribeños de diversas lenguas y nacionalidades, entre ellos colombianos, y buscar que el diálogo sea el mejor camino antes que los misiles”, dijo Petro, al referirse a las recientes operaciones que han dejado 57 muertos.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El mandatario ha calificado esos bombardeos a embarcaciones como ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional y la soberanía de los países. Por eso, este fue uno de los principales temas que abordó durante su gira por Medio Oriente.

Durante la reunión también se discutió la comercialización de café y cacao colombiano en esa región y la posibilidad de crear una ruta aérea directa entre Bogotá y Riad. El mandatario continuará su viaje por Egipto y Catar.