Video: accidente con más de 50 vehículos deja un muerto y 26 heridos

Al menos una persona murió y otras 26 resultaron heridas en la noche del viernes en un accidente múltiple con más de 50 vehículos en una carretera en la localidad japonesa de Minakami, al noroeste de Tokio, recoge la cadena pública NHK.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche, hora local del viernes, cuando dos camiones chocaron en un tramo de la autopista Kanetsu, que conecta Tokio con la prefectura de Niigata, en el centro del país.

Japan: Major accident on Kanetsu Expressway outbound line in Minakami Town, Gunma Prefecture, several injured - NHKpic.twitter.com/QJb9qu9szx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 26, 2025

Según detalla NHK, más de 50 vehículos colisionaron después contra los camiones, y una decena de ellos estallaron en llamas.

Dos camiones chocaron en un tramo de la autopista Kanetsu, generando el caos Foto: captura de video

La persona fallecida viajaba en uno de los autos que chocaron. Según el medio, se trata de una mujer de 77 años de edad que sufrió heridas en todo el cuerpo.



De los 26 heridos, cinco se encuentran en estado grave y otros 21 sufrieron heridas leves.

🌎 #HechosDigital | Un accidente de tránsito de gran magnitud, en el que se vieron involucrados al menos 15 vehículos, provocó un incendio en la autopista Kanetsu, en la localidad de Minakami, prefectura de Gunma, Japón.



Video: cortesía.#Accidente #Japón #Incendio pic.twitter.com/ZOmBqf9OI5 — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) December 26, 2025

Había una fuerte tormenta de nieve en la zona cuando sucedió el accidente, por lo que las autoridades sospechan que la carretera estaba congelada, lo que contribuyó al siniestro, detalla NHK.

En imágenes de la zona publicadas por los medios japoneses se ven decenas de coches destrozados, muchos quemados, en medio de la carretera, que continúa cerrada mientras las autoridades despejan la zona.