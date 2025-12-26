En vivo
Video: accidente con más de 50 vehículos deja un muerto y 26 heridos

La persona fallecida viajaba en uno de los carros que chocaron. Según el medio, se trata de una mujer de 77 años de edad que sufrió heridas en todo el cuerpo.

Choque múltiple en Minakami, al noroeste de Tokio
Foto: captura de videos
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

