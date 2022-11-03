Un terremoto de magnitud 5.9 sacudió este domingo 22 de agosto el este de Japón, incluida Tokio, donde dejó al menos 12 heridos leves y provocó afectaciones ferroviarias, aunque sin generar una alerta de tsunami."Hoy, alrededor de las 2:00 hora local (17:00 GMT del sábado) se produjo un terremoto con epicentro en el sur de la prefectura de Ibaraki, y se registraron fuertes sacudidas de hasta nivel 5 inferior de intensidad sísmica en los 23 distritos de Tokio y en las prefecturas de Ibaraki, Saitama y Chiba", dijo la primera ministra, Sanae Takaichi, en una publicación en X.El temblor, originado en el sur de Ibaraki, tuvo una profundidad de 68 kilómetros, y no generó riesgo de tsunami, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).El gobierno de la prefectura de Saitama, al norte de Tokio, informó de nueve personas con heridas leves. Asimismo, los departamentos locales de bomberos reportaron tres heridos en la ciudad de Kawasaki, al sur de la capital, según informó la agencia local de noticias Kyodo.La empresa de transportes JR East informó en su sitio web de retrasos y suspensiones temporales en varias líneas del área metropolitana mientras se realizaban inspecciones tras el sismo.La Autoridad de Regulación Nuclear indicó que no se detectaron anomalías en la central de Tokai No. 2, en Ibaraki, mientras que la compañía eléctrica TEPCO señaló que no se habían confirmado impactos en sus principales instalaciones.La JMA pidió mantener la precaución ante la posibilidad de un terremoto de intensidad similar en el transcurso de la siguiente semana, especialmente en los próximos dos o tres días.Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.El país, sin embargo, permanece alerta tras el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el sudoeste el 28 de julio dejando 38 muertos, según el último balance de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres (FDMA).