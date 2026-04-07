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La conversación de astronautas de Artemis II con Trump tras su paso por el lado oscuro de la luna

“Recé una pequeña oración, pero luego seguí grabando”, respondió el capitán Victor Glover al mandatario cuando le preguntó como se habían sentido cuando atravesaron el lado oscuro de la luna y al quedar sin comunicación con la tierra por más de 40 minutos.

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