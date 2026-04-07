La conversación de astronautas de Artemis II con Trump tras su paso por el lado oscuro de la luna

El presidente de EE.UU., Donald Trump conversó y agradeció su valentía a los cuatro tripulantes de la nave Orión de Artemis II, quienes le relataron en vivo su experiencia tras navegar por el lado oscuro de la luna en la etapa cumbre de su misión antes de iniciar su regreso a la tierra.

“Recé una pequeña oración, pero luego seguí grabando”, respondió el capitán Victor Glover al mandatario cuando le preguntó como se habían sentido cuando atravesaron el lado oscuro de la luna y al quedar sin comunicación con la tierra por más de 40 minutos.

En una llamada, entre los cuatro miembros de Artemis II y Trump transmitida por la NASA, Glover agregó que pasaron especialmente ocupados durante ese momento clave de su misión porque necesitaban registrar las variaciones de la superficie lunar en este lado poco conocido.

Artemis II Foto: AFP

Trump, quien agradeció a los astronautas por su ”valentía”, aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar "no solo huellas" sino para establecer “una misión permanente”.



El mandatario también preguntó a los tripulantes ”cual es la parte más inolvidable de este día histórico?”, a lo que el comandante, Reid Weisman, respondió: “Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo”.

Los cuatro astronautas del equipo, en el sexto de un total de 10 días de misión, concluyeron la observación a las 21:30 horas del este de Estados Unidos (01:30 GMT del martes), por lo que esperan abandonar este martes la esfera de influencia de la Luna a las 13:25 horas (19:25 GMT) para volver a la Tierra el próximo viernes.

Al pasar detrás de la Luna, los astronautas de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, estudiaron la cara oculta mediante fotografías y la observación directa a través de las ventanas de la cápsula.

Artemis II Foto: AFP

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En este periodo, los tripulantes perdieron las comunicaciones con el centro de control de la NASA en Houston (Texas) por 40 minutos desde las 18:44 horas del este de Estados Unidos (22:44 GMT), pues la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y la Tierra, lo que ya se esperaba.

La tripulación informó a la NASA sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna, pues tonos de marrón y azul que pueden percibirse de cerca ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo y que busca sentar las bases para una base de Estados Unidos en la Luna y la futura exploración humana de Marte.