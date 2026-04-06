Los mejores memes que deja Artemis II, la misión de la NASA para regresar a la Luna

La misión Artemis II marca un nuevo hito en la exploración espacial al convertirse en el primer viaje tripulado a la órbita lunar en más de cinco décadas. La expedición, de diez días de duración, tiene como objetivo principal realizar un sobrevuelo sin alunizaje para poner a prueba la tecnología de la cápsula Orión, en un paso clave dentro de la estrategia de la NASA para futuras misiones con destino a la superficie de la Luna.

La tripulación está conformada por cuatro astronautas: Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes despegaron el 1 de abril desde Cabo Cañaveral, en Florida. El equipo ha sido destacado por su diversidad y por romper hitos dentro de la exploración espacial, en una misión que los ha llevado a alcanzar distancias no registradas por humanos en las últimas décadas.

Misión Artemis II // Foto: AFP

Uno de los momentos más relevantes se produjo este 6 de abril, cuando la nave superó el récord de distancia establecido en 1970, alcanzando más de 406.000 kilómetros de la Tierra. Durante el paso por el lado oculto de la Luna, la tripulación enfrentó cerca de 40 minutos sin comunicación con Houston y logró observar un eclipse solar de 53 minutos, además de realizar análisis sobre la corona solar y posibles impactos de meteoroides en la superficie lunar.

La misión también ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios han compartido algunos memes:



Primera imagen de la segunda llegada del hombre a la luna pic.twitter.com/5shdDPT7gp — Johnatan George - NeumanAI (@tatanGeorge) April 2, 2026

Un momento así como el viaje de Artemis



Tiene que tener música de Aerosmith 🐶 pic.twitter.com/3nuitPk5up — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) April 2, 2026

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Habían pasado pocas horas del exitoso lanzamiento de Artemis II cuando apareció un problema inesperado (o tal vez el más esperado): el baño.



La astronauta Christina Koch detectó un fallo en el inodoro de la nave Orion, en el sistema de recolección de orina, debido a que el… pic.twitter.com/GVvtWJmoap — Somos Cosmos (@SomosCosmos_) April 2, 2026

Además, la tripulación propuso nombrar dos cráteres lunares como “Integrity” y “Carroll”, mientras continúa con la recolección de datos geológicos. Con el sobrevuelo completado y las pruebas en marcha, la misión avanza hacia su fase final, con regreso previsto para el 10 de abril, cuando se espera el amerizaje frente a las costas de San Diego.