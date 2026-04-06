Misión Artemis II: vea EN VIVO y online desde Colombia el sobrevuelo lunar

Tras comenzar su viaje el pasado 1 de abril desde Florida, la misión Artemis II alcanzó la órbita de la Luna en la tarde de este martes 6 y, afortunadamente, los colombianos podrán seguir EN VIVO y online este importante suceso para la historia de la humanidad.
¿Dónde ver EN VIVO y online la misión Artemis II HOY?
La llegada a la órbita en la tarde de este 6 de abril se podrá ver a través de HBO Max, de acuerdo con información de la aplicación, al igual que desde los canales oficiales de la NASA. La diferencia de una forma a la otra, es la explicación detalla de expertos de lo que se va visualizando en el momento de sobrevuelo a la Luna.
Horarios clave del sobrevuelo a la Luna de la misión Artemis II
12:30 p. m.: La tripulación de Artemis II conversa con la NASA desde el Centro de Control de Misiones en Houston para repasar los objetivos y el cronograma del sobrevuelo lunar.
12:56 p. m.: Artemis II supera el récord del Apolo 13 y se convierte en la misión tripulada que más lejos ha viajado desde la Tierra, al alcanzar una distancia de 406.773 kilómetros.
1:10 p. m.: Se espera que la tripulación haga comentarios sobre el nuevo récord alcanzado durante la misión.
1:45 p. m.: Comienza un período de observación de siete horas, durante el cual los astronautas podrán ver el lado visible y el lado oculto de la Luna.
5:41 p. m.: La NASA prevé una pérdida temporal de comunicación cuando la nave Orion pase por detrás de la Luna.
6:00 p. m.: La tripulación alcanza su máxima aproximación a la Luna y también su mayor distancia respecto a la Tierra durante toda la misión.
6:21 p. m.: El Centro de Control de Misiones restablece la comunicación con los astronautas de Artemis II.
7:36 p. m.: La nave Orion entra en una fase en la que la Luna eclipsa el Sol, un fenómeno visible desde el espacio.