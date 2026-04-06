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Misión Artemis II: vea EN VIVO y online desde Colombia el sobrevuelo lunar

La misión Artemis II alcanza la órbita lunar tras despegar el 1 de abril. Siga EN VIVO y online desde Colombia la transmisión del histórico sobrevuelo de la nave de la NASA.

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