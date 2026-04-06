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Esto dijeron desde la misión Artemis II tras recuperar contacto con la Tierra

Pasaron unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción que soprendió a algunas personas sin saber de este tipo de misiones.

Misión Artemis II tras recuperar contacto con la Tierra
Misión Artemis II tras recuperar contacto con la Tierra //
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de abr, 2026

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