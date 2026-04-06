Artemis II concluyó este lunes su periodo de observación lunar con varios hitos

Artemis II concluyó este lunes con el periodo de observación lunar, la etapa crucial de la misión y en la que en menos de siete horas marcó varios hitos, como el récord de la mayor distancia a la que ha viajado una tripulación en el espacio y la observación de la cara más oculta de la Luna.

Los cuatro astronautas del equipo, en el sexto de un total de 10 días de misión, concluyeron la observación a las 21:30 horas del este de Estados Unidos (01:30 GMT del martes), por lo que esperan abandonar este martes la esfera de influencia de la Luna a las 13:25 horas (19:25 GMT) para volver a la Tierra el próximo viernes.

Al pasar detrás de la Luna, los astronautas de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, estudiaron la cara oculta mediante fotografías y la observación directa a través de las ventanas de la cápsula.

En este periodo, los tripulantes perdieron las comunicaciones con el centro de control de la NASA en Houston (Texas) por 40 minutos desde las 18:44 horas del este de Estados Unidos (22:44 GMT), pues la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y la Tierra, lo que ya se esperaba.



En dicho lapso de incomunicación, los astronautas alcanzaron la distancia más alejada de la Tierra, un récord de 406.771 kilómetros (252.756 millas), más que ninguna otra tripulación, y el punto más cercano a la Luna de la misión, unos 6.545 kilómetros (4.067 millas) desde la nave hasta la superficie.

La tripulación informó a la NASA sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna, pues tonos de marrón y azul que pueden percibirse de cerca ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.

Incluso, la tripulación observó un eclipse solar total de 53 minutos de duración, un fenómeno que no fue visible desde la Tierra gracias a la posición de la Luna mientras pasaba la nave.

Publicidad

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo y que busca sentar las bases para una base de Estados Unidos en la Luna y la futura exploración humana de Marte.