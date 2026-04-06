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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Artemis II concluyó este lunes su periodo de observación lunar con varios hitos

Artemis II concluyó este lunes su periodo de observación lunar con varios hitos

Los cuatro astronautas del equipo, en el sexto de un total de 10 días de misión, concluyeron la observación a las 21:30 horas del este de Estados Unidos.

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