Ricardo Roa solicitó varias semanas de vacaciones y licencia no remunerada en Ecopetrol

Durante la junta directiva extraordinaria de este lunes, 6 de abril, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, solicitó 7 semanas pendientes de vacaciones y una licencia no remunerada de un mes lo que implicaría que estará fuera de su cargo hasta finales de junio.

Es decir, el ejecutivo no volvería a su cargo sino hasta después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (si la hay).

La salida de Roa se da tras una fuerte presión desde varios frentes, entre ellas la de la USO, el principal sindicato de Ecopetrol, quienes argumentan que lo mejor es que Roa se concentre en su defensa judicial.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Suministrada

Roa está imputado por el delito de tráfico de influencias y afronta una investigación por la presunta violación de topes de la campaña Petro Presidente.