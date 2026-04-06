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Blu Radio  / Economía  / Ricardo Roa solicitó varias semanas de vacaciones y licencia no remunerada en Ecopetrol

Ricardo Roa solicitó varias semanas de vacaciones y licencia no remunerada en Ecopetrol

El futuro del presidente de Ecopetrol se definiría después de la campaña por la Presidencia.

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