Imputación de cargos contra Roa por posibles irregularidades en campaña pone en aprietos a Petro

La decisión de la Fiscalía de imputar cargos al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa por dos delitos es uno de los golpes más duros que ha recibido el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia judicial.

Roa es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro y el hecho de que tenga que responder ante la justicia, lo deja muy mal parado frente a la posibilidad de que pueda seguir al frente de la empresa más importante del país.

De hecho, el primer cargo que le imputará la Fiscalía a Ricardo Roa, tiene que ver con irregularidades que presuntamente cometió siendo el gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022.

Según las investigaciones de un fiscal de la Unidad Anticorrupción, Roa sería el responsable del delito de violación de topes para la financiación de campañas políticas, específicamente en el caso de la campaña Petro presidente 2022, se habría superado el límite de gastos en más de 1.500 millones de pesos.



La Fiscalía llegó a esa conclusión luego de analizar las facturas entregadas por la campaña a la Fiscalía, sumado a la información que tiene en su poder el Consejo Nacional Electoral, que demostró que la campaña presidencial de Gustavo Petro, cuyo máximo responsable financiero era Ricardo Roa, no reportó todos los gastos en los que incurrió, lo cual se demuestra por medio de facturas faltantes y servicios que se contrataron pero que no fueron reportados en la contabilidad.

La otra imputación de cargos contra Ricardo Roa será por el delito de tráfico de influencias, por haber presuntamente favorecido con contratos al coronel retirado de la Policía, Juan Guillermo Mancera, exjefe de seguridad de Pacific Rubiales, a cambio de que este le comprara un lujoso apartamento en la zona del Museo del Chicó, en el norte de Bogotá, que además era propiedad de una de las empresas del empresario petrolero Serafino Iácono.

Aunque la Colombia Humana, partido del presidente Gustavo Petro y el propio jefe de Estado intentan descalificar a la Fiscal General Luz Adriana Camargo, vinculando a su esposo con la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, hay que aclarar que en el caso de Ricardo Roa, las investigaciones ya cumplen tres años, para muchos incluso hubo retraso en definir la situación del presidente de Ecopetrol, que dijo que por ahora no renuncia, sus abogados defienden la presunción de su inocencia y se espera si la Junta Directiva de la empresa decide eventualmente pedir su salida.

Publicidad

A propósito, vale la pena preguntarle a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en qué va la investigación contra el presidente Gustavo Petro por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña en 2022.