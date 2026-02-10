En vivo
Imputación de cargos contra Roa por posibles irregularidades en campaña pone en aprietos a Petro

Imputación de cargos contra Roa por posibles irregularidades en campaña pone en aprietos a Petro

Roa es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro y el hecho de que tenga que responder ante la justicia, lo deja muy mal parado frente a la posibilidad de que pueda seguir al frente de la empresa más importante del país.

