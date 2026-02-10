En vivo
Hombre acabó con la vida de su pareja y realizó llamada confesando: "Voy a extrañar GTA"

Hombre acabó con la vida de su pareja y realizó llamada confesando: "Voy a extrañar GTA"

“Sometiste a Rachael a un ataque brutal en su propia casa. La golpeaste repetidamente y fuiste responsable de múltiples fracturas graves en las costillas y de una lesión cerebral traumática”, indicó el juez.

Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

