Hombre acabó con la vida de su pareja y realizó llamada confesando: "Voy a extrañar GTA"

Un hombre identificado como Robert Richens, de 35 años, fue condenado por el feminicidio de su pareja, Rachael Vaughan, de 40 años, ocurrido el 30 de mayo de 2025 en Oxford, Reino Unido.

Durante una audiencia realizada en los últimos días, se revelaron audios, videos y nuevos detalles del caso que han generado conmoción. Uno de los elementos que más indignación provocó fue una llamada telefónica en la que el acusado hace referencia al videojuego Grand Theft Auto (GTA), minutos después del crimen.

El homicidio ocurrió al interior de la vivienda de la pareja. De acuerdo con lo informado por El Heraldo de México, la Policía acudió al lugar tras recibir una llamada del propio Richens, quien aseguró: “No te lo vas a creer. Creo que maté a alguien sin querer”. En la comunicación, el hombre afirmó estar siendo honesto y dijo sentirse preocupado por lo ocurrido.

Aunque los equipos de emergencia intentaron auxiliar a la mujer, los esfuerzos fueron inútiles, pues Rachael Vaughan ya había fallecido. Ante esta situación, Richens fue capturado y trasladado a una estación de Policía para esclarecer los hechos.

Uno de los momentos que causó mayor rechazo público quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa al hombre llorando y visiblemente alterado, mientras afirma que “va a extrañar GTA y eso”, comentario que generó fuertes críticas por su aparente falta de empatía.

Durante el juicio se confirmó que el acusado ya había confesado el crimen el año pasado. El juez del caso reveló que la víctima murió como consecuencia de múltiples lesiones, fracturas y un traumatismo craneal.

En la audiencia, el juez fue contundente al dirigirse a Richens: “Sometiste a Rachael a un ataque brutal en su propia casa. La golpeaste repetidamente y fuiste responsable de múltiples fracturas graves en las costillas y de una lesión cerebral traumática”.

Finalmente, se conoció que Robert Richens fue condenado a cadena perpetua por el feminicidio. No obstante, deberá cumplir un mínimo de 16 años y un mes en prisión antes de que su defensa pueda apelar la sentencia.