Abuelo de 80 años ganó la lotería y montó un imperio de narcotráfico multimillonario con su hijo

Sin duda, cada quien es libre de hacer con su vida lo que desee, especialmente después de jubilarse. Sin embargo, pocos imaginaron lo que haría un pensionado de 80 años que montó una poderosa organización delictiva en el Reino Unido, tras ganarse un premio millonario de la lotería en 2010.

John Eric Spiby recibió 2,77 millones de euros, una suma más que suficiente para garantizar una jubilación cómoda. No obstante, según la Fiscalía británica, ese dinero se convirtió en el punto de partida para crear una estructura criminal dedicada a la fabricación y distribución de pastillas ilegales para la ansiedad. El caso sorprendió a las autoridades y llevó a que Spiby fuera capturado y condenado a 16 años de prisión.



Premio de lotería financió una organización criminal

Lejos de retirarse y disfrutar del dinero con tranquilidad, Spiby invirtió todo lo ganado en maquinaria especializada para producir comprimidos falsificados a gran escala. La operación inició en su propia granja y, con el crecimiento del negocio ilegal, trasladó la organización en 2021 a una nave industrial ubicada en Salford.

De acuerdo con el proceso judicial, la red logró:



Fabricar millones de pastillas ilegales.

Crear una empresa fachada, Nutra Inc., para encubrir las operaciones.

Mover un negocio con un valor estimado entre 56 y 332 millones de euros en el mercado negro.

La fiscal Emma Clarke explicó que el volumen de producción y la logística empleada evidenciaban una estructura propia de una industria, y no de un delito menor.

Billetes de lotería Foto: Freepik

Etizolam, la droga que creó un imperio delictivo

La principal sustancia que Spiby producía era el etizolam, un potente tranquilizante que se comercializaba como si fuera Valium. Según información de la National Library of Medicine, este compuesto suele estar relacionado con muertes asociadas al consumo de drogas.

Dentro de la organización, su hijo también cumplía un papel clave. John Colin Spiby Jr., de 37 años, se encargaba de las tareas manuales y de manipulación durante el proceso de fabricación. Junto a ellos, otros dos hombres colaboraban en la estructura criminal.

Las autoridades señalaron que en el grupo no solo se fabricaban drogas, sino que también se gestionaban comunicaciones encriptadas y vínculos con otras redes delictivas.



Se le encontró armas y munición: esta es la condena

El tribunal británico condenó a John Eric Spiby a 16 años y seis meses de prisión, mientras que su hijo deberá cumplir una pena de 9 años. Además de la operación de narcotráfico, a Spiby se le halló en posesión de armas de fuego y munición.

Al dictar sentencia, el juez Nicholas Clark fue contundente: “A pesar de ganar la lotería, decidió continuar una vida dedicada al crimen, alejada de lo que habrían sido unos años normales de jubilación”. Una frase que deja en evidencia que no todos los jubilados buscan tranquilidad, y que algunas decisiones pueden resultar devastadoras.