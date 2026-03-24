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Blu Radio  / Nación  / Petro descarta salida de Ricardo Roa de Ecopetrol y vincula a la USO con el uribismo

Petro descarta salida de Ricardo Roa de Ecopetrol y vincula a la USO con el uribismo

El sindicato sostiene que la imagen de Roa se ha visto afectada por las dudas sobre la compra y adecuación de un apartamento de su propiedad, la imputación de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias y los señalamientos por presuntamente sobrepasar los topes de financiación de la campaña Petro presidente cuando era el gerente.

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