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Blu Radio  / Nación  / “Quieren sacar a Roa, hasta proceso penal metieron”: Petro defiende al presidente de Ecopetrol

“Quieren sacar a Roa, hasta proceso penal metieron”: Petro defiende al presidente de Ecopetrol

La salida de Roa de la compañía luce poco probable en el corto plazo. El mandatario ha reiterado que no es momento de hacer cambios gerenciales, sino de concentrarse en la ejecución.

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