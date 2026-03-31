“Quieren sacar a Roa, hasta proceso penal metieron”: Petro defiende al presidente de Ecopetrol

El presidente Gustavo Petro continúa defendiendo a Ricardo Roa en medio de la incertidumbre sobre su permanencia al frente de Ecopetrol, y es que por tercera vez consecutiva, la junta directiva de la petrolera estatal terminó una sesión sin tomar una decisión definitiva, pese a las solicitudes de distintos sectores y a la imputación de la Fiscalía al funcionario por presunto tráfico de influencias.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: Facebook Ecopetrol

“Y quieren sacar a Roa solo porque en un mes terminan 20 billones en contratos de petróleo y gas y los contratistas son los amigos de los candidatos de la derecha. Hasta proceso penal metieron. La junta directiva de Ecopetrol lo que debe es lograr las condiciones de mayor transparencia posible para las licitaciones, y los trabajadores de Ecopetrol deben organizar cooperativas de trabajadores despedidos y actuales para ganar esos contratos. Ecopetrol puede ser de los trabajadores y del pueblo colombiano”, escribió el presidente Petro.

En este contexto, la salida de Roa de la compañía luce poco probable en el corto plazo. El mandatario ha reiterado que no es momento de hacer cambios gerenciales, sino de concentrarse en la ejecución. Además, ha desestimado los señalamientos que rodean al directivo, entre ellos el relacionado con la remodelación de un apartamento que habría costado cerca de 2.000 millones de pesos.

Sobre este caso, el testigo Jony Giraldo ya entregó evidencias a la Fiscalía en el marco de la investigación por la compra del inmueble. No obstante, el presidente cuestionó su credibilidad y lo calificó de “estafador”, aludiendo a un presunto episodio relacionado con la familia de la fallecida senadora Piedad Córdoba. Frente a esto, Natalia Córdoba Castro negó que existan denuncias de su familia contra Giraldo por ese tipo de delitos o que dichas acusaciones sean ciertas.



Mientras tanto, desde la USO se ha advertido la posibilidad de un paro si Roa no se retira del cargo, al considerar que su permanencia afecta la reputación de la compañía y, en consecuencia, sus resultados.