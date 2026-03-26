Deuda de Ecopetrol supera los USD 30.000 millones: USO podría entrar a paro si Ricardo Roa sigue

La presión sobre la presidencia de Ecopetrol volvió a escalar tras las advertencias del sindicato, que no descarta movilizaciones si no hay decisiones de fondo en la junta directiva. En entrevista con Mañanas Blu, el presidente de la USO, Martín Ravelo, planteó un escenario en el que la estabilidad de la empresa estaría en riesgo, incluso por su nivel de endeudamiento.



¿Por qué el sindicato pide la salida de Ricardo Roa?

El dirigente sostuvo que la permanencia de Ricardo Roa está generando un deterioro reputacional que, según dijo, podría escalar a consecuencias financieras.

“La permanencia del doctor Ricardo Roa (…) está ocasionando un impacto crítico a la reputación de nuestra empresa, que se puede convertir en un impacto catastrófico”, afirmó Ravelo.

Según explicó, la preocupación radica en que la empresa cotiza tanto en Colombia como en Estados Unidos, lo que la expone a regulaciones de entidades como la SEC y otros organismos internacionales.

Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Foto: Captura de pantalla video

¿Qué papel juega la deuda en este escenario?

Uno de los puntos que más enfatizó el sindicato es el nivel de endeudamiento de la compañía. Ravelo advirtió que Ecopetrol tendría compromisos cercanos a los 30.000 millones de dólares, en su mayoría con capital extranjero.



“El mayor porcentaje de las acreencias financieras (…) son de capital norteamericano, son 30.000 millones de dólares”, señaló.

En ese contexto, el sindicato considera que un agravamiento del frente reputacional podría activar presiones externas sobre la empresa y afectar su capacidad de respuesta financiera.



¿Qué está pasando dentro de la junta directiva?

De cara a la próxima reunión, prevista para el lunes, la USO asegura que ya hay posiciones dentro del máximo órgano de la empresa que coinciden con su solicitud.

“Sabemos (…) que hay 4 constancias de miembros de ese órgano corporativo alineadas con la solicitud”, indicó Ravelo.

Publicidad

El sindicato espera que en esa sesión se tome una decisión sobre la continuidad del presidente, insistiendo en que debe primar la independencia del gobierno corporativo frente a intereses políticos.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta. Foto: AFP

¿Habrá paro en Ecopetrol?

Aunque no se confirmó una huelga inmediata, la organización sí dejó abierta esa posibilidad. Ravelo explicó que existen diferentes mecanismos de presión antes de llegar a ese punto. “No descartamos la vía de hecho cuando defender a Ecopetrol (…) se trata”, afirmó.

Entre las acciones mencionó asambleas permanentes, mítines y posibles afectaciones a la operación, incluyendo producción de crudo y refinados.

Publicidad

El presidente Gustavo Petro ha cuestionado la postura del sindicato, señalando supuestos alineamientos políticos. Frente a esto, Ravelo rechazó esas afirmaciones y defendió la autonomía de la organización.

El dirigente insistió en que la posición responde a preocupaciones internas de los trabajadores y no a intereses partidistas. “Lamentamos las expresiones del señor presidente (…) que no respete la autonomía del sindicato”, dijo.

La asamblea de accionistas y la reunión de junta directiva marcarán los próximos pasos. El sindicato anticipó que mantendrá su exigencia y que evaluará nuevas acciones según el resultado.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: