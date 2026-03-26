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Blu Radio  / Economía  / Deuda de Ecopetrol supera los USD 30.000 millones: USO podría entrar a paro si Ricardo Roa sigue

Deuda de Ecopetrol supera los USD 30.000 millones: USO podría entrar a paro si Ricardo Roa sigue

El sindicato sostuvo que la permanencia de Ricardo Roa está generando un deterioro reputacional que, según dijo, podría escalar a consecuencias financieras.

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