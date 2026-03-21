AP: Petro estaría usando asistentes de campaña y funcionarios de Ecopetrol para lavar fondos

Una investigación de la agencia Associated Press reveló que registros de la DEA contienen información confidencial que apunta a supuestos vínculos del presidente Gustavo Petro con estructuras del narcotráfico internacional, entre ellas el cartel de Sinaloa y el llamado Cartel de los Soles en Venezuela.

Esta controversial investigación menciona una entrevista del año 2024 con una fuente anónima, la cual afirmó que Petro estaba utilizando a exasistentes de campaña y funcionarios de la compañía petrolera estatal Ecopetrol para lavar fondos presidenciales en países extranjeros, para el uso del mandatario al finalizar su presidencia.

La agencia AP cita una declaración del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en la que el ejecutivo de la estatal resalta que “carecían de toda realidad o lógica”.

De acuerdo con el informe, que se basa en un análisis a los registros de la DEA por parte de la agencia de noticias, fiscales federales en Nueva York han interrogado a narcotraficantes sobre posibles relaciones con el mandatario y sobre denuncias según las cuales personas cercanas a Petro habrían pedido sobornos a cambio de frenar extradiciones hacia Estados Unidos, incluso desde la cárcel La Picota.



Sin embargo, hasta el momento no está confirmado si las autoridades han encontrado pruebas que involucren directamente al presidente en delitos y la investigación se mantiene en etapa preliminar.

El presidente Petro ha rechazado de manera tajante estas versiones y asegura que no ha tenido vínculos con organizaciones criminales ni ha sido investigado en Colombia por estos hechos.

No obstante, esto ha generado varias reacciones en la oposición colombiana, por ejemplo, el candidato Abelardo De La Espriella respondió con una acusación al jefe de Estado: “Aquí en Colombia compraste a la Comisión de Acusaciones; por eso, a pesar de que eres un corrupto de marca mayor, te financiaste ilegalmente para llegar a la Presidencia y eres un vicioso irredimible que interviene en política todo el tiempo, nada te pasa", escribió.

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El aspirante también aseguró que de llegar a ser elegido presidente entregará formalmente a Petro ante la justicia norteamericana por su supuesta sociedad criminal con el narcoterrorismo. Cerró este mensaje con la frase en italiano que traduciría: “Agárrate fuerte, Petro, porque te haré sentir todo el peso de la ley”.

