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AP: Petro estaría usando asistentes de campaña y funcionarios de Ecopetrol para lavar fondos

El presidente ha rechazado de manera tajante estas versiones, las cuales la agencia de noticias informó basada registros de la DEA.

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