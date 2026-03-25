Se está realizando un seguimiento continuo a "trámites" sobre Roa: junta de Ecopetrol

La Junta Directiva de Ecopetrol salió a responder a las exigencias del principal sindicato de Ecopetrol, la USO, y de los accionistas minoritarios, quienes piden retirar de la presidencia a Ricardo Roa, con un comunicado en el que no dice nada del futuro de Roa y califica como 'trámites' de distinta naturaleza las investigaciones judiciales en contra de Roa.

Roa está actualmente imputado por el delito de tráfico de influencias y, además, la justicia lo investiga por la presunta violación de topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: Facebook, Ecopetrol

"La Compañía está realizando un seguimiento continuo a trámites de distinta naturaleza adelantados en contra de Ecopetrol y/o su representante legal. Dicho seguimiento refuerza el compromiso de la alta dirección por evitar que los inversionistas y el público en general sean destinatarios de información incompleta, inexacta o insuficiente", señaló el directorio.

La junta asegura que la empresa no ha sido notificada de investigaciones en contra de la compañía por parte de las autoridades del mercado de valores y tampoco se están incumpliendo contratos de crédito ni otras obligaciones 'materiales'.



En las últimas horas, tanto la USO como los accionistas minoritarios representados en Amigos de Ecopetrol pidieron a la junta la salida de Roa por considerar que su permanencia está afectando la reputación de la empresa, pero además podría causar otro tipo de problemas.

La USO ha anunciado que está dispuesta a salir a las calles a protestar si Roa se mantiene en su cargo, mientras que Amigos de Ecopetrol prepara acciones judiciales contra los miembros de la junta directiva.

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El próximo viernes, Ecopetrol tendrá su asamblea anual de accionistas y en ella Roa tendrá que rendir su informe anual de gestión.