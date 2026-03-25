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Blu Radio  / Nación  / Se está realizando un seguimiento continuo a "trámites" sobre Roa: junta de Ecopetrol

Se está realizando un seguimiento continuo a "trámites" sobre Roa: junta de Ecopetrol

La junta directiva de Ecopetrol ya analizó las peticiones de trabajadores y accionistas minoritarios de sacar a Ricardo Roa de su cargo, pero de momento no hay ningún anuncio sobre su salida.

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