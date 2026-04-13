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Blu Radio  / Nación  / "Tienen mutaciones genéticas": ministra de Ambiente explica eutanasia a 80 hipopótamos de Escobar

"Tienen mutaciones genéticas": ministra de Ambiente explica eutanasia a 80 hipopótamos de Escobar

Una de las razones principales por las cuales otros países han rechazado recibir a estos animales es su estado genético. Al descender de solo cuatro ejemplares traídos ilegalmente por Pablo Escobar en la década de los 80, la población actual sufre de endogamia.

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