Hijo de Pablo Escobar revela detalles de cómo su padre pensaba secuestrar a Michael Jackson

La reciente serie documental estrenada en Disney+ sobre el capo del narcotráfico colombiano, Pablo Escobar, ha dado de qué hablar. 'Dear Killer Nannies', "Criado por sicarios", su titulo en español, ha revelado detalles de la vida del ‘Patrón’, contados por su propio hijo, Juan Pablo Escobar Henao, quien ahora se llama Sebastián Marroquín.

Entre los relatos aparece una historia que hasta ahora sale a la luz y que pocos imaginaban posible, pues Juan Pablo da detalles de un supuesto plan que involucraba al ‘Rey del Pop’, Michael Jackson, en un episodio que no solo mezclaba admiración por el intérprete de 'Billie Jean', sino también un contexto de violencia que marcó al cartel de Medellín.



Pablo Escobar pensaba secuestrar a Michael Jackson

De acuerdo con lo revelado por Juan Pablo Escobar, el hecho se remonta a 1988, cuando el joven soñaba con tener al exintegrante de los Jackson Five en su fiesta de cumpleaños. Según indicó, la idea de traer a Michael no era tan descabellada para Pablo Escobar, quien estaba dispuesto a pagar hasta 3 millones de dólares por una presentación privada en Colombia.

Pero lo inquietante de la historia no era solo eso. Según narró, el plan tenía otro propósito oculto: secuestrar al artista en su llegada al país para recuperar la inversión. “La idea no era solo traerlo, había algo más detrás”, señala en la serie.

Para Marroquín, ese episodio fue un punto de quiebre, pues, según afirmó, su padre le generó una sensación de desconcierto. “Fue él mismo el que me hizo sentir que todo aquello que yo amara estaría en peligro”, afirma, al explicar cómo cambió su forma de ver el entorno en el que crecía.



Serie de Disney+ expone infancia de Juan Pablo Escobar

En la serie se presentan varios episodios que exponen recuerdos de Juan Pablo en medio de uno de los periodos más violentos del país. No solo aparece el episodio con Michael Jackson, sino también la dinámica familiar, entre temores y decisiones que debió asumir desde muy joven.

Ante esto, señala que era muy difícil vivir bajo la sombra de su padre. “Yo entendí muy rápido que querer algo podía ponerlo en riesgo”, relata en uno de los capítulos, donde reflexiona sobre las consecuencias de ese entorno.



Secuestro de Michael Jackson no se concretó: ¿qué pasó?

Si bien por años han circulado rumores sobre supuestos contactos entre narcotraficantes y celebridades en los años 80 y 90, este caso con Michael Jackson no se materializó. De acuerdo con el hijo de Escobar, la historia se descartó luego de que señalara que ya no era seguidor del intérprete de Thriller.

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“Preferí dejar de admirarlo para protegerlo”, menciona, dejando ver el nivel de presión que vivía incluso en decisiones personales. Una anécdota que se suma a las múltiples historias que rodean a Pablo Escobar y que, con el paso de los años, siguen generando interés décadas después de su muerte.