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Blu Radio  / Sociedad  / Hijo de Pablo Escobar revela detalles de cómo su padre pensaba secuestrar a Michael Jackson

Hijo de Pablo Escobar revela detalles de cómo su padre pensaba secuestrar a Michael Jackson

Se estrenó la serie ‘Dear Killer Nannies’, donde el hijo de Pablo Escobar revela aspectos inéditos de su vida con el reconocido capo del Cartel de Medellín.

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