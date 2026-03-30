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Blu Radio  / Mundo  / Mujer fue al médico por dolor de espalda: no le dieron diagnóstico, pero le ofrecieron la eutanasia

Mujer fue al médico por dolor de espalda: no le dieron diagnóstico, pero le ofrecieron la eutanasia

El testimonio despertó un fuerte debate en redes sociales, ya que muchos criticaron una posible desconexión entre la atención médica y la realidad de los pacientes.

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