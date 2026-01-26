En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sigue contaminada ciénaga tras derrame de crudo en octubre: Alcaldía de Barrancabermeja

Sigue contaminada ciénaga tras derrame de crudo en octubre: Alcaldía de Barrancabermeja

El derrame de crudo se registro en Octubre de 2025 por la rotura de un oleoducto de la empresa Cenit, filial de Ecopetrol.

Publicidad

Publicidad

Publicidad