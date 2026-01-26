Sigue contaminada ciénaga tras derrame de crudo en octubre: Alcaldía de Barrancabermeja

Luego de tres meses de la emergencia ambiental provocada por el derrame de gasolina en la quebrada El Zarzal y la Ciénaga San Silvestre, en Barrancabermeja, a raíz de la rotura de un tramo del oleoducto de la empresa Cenit, las autoridades ambientales advierten que aún persisten rastros de hidrocarburos en el ecosistema. Ante esta situación, la Alcaldía Distrital realizó una visita de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y al proceso de recuperación que se ejecuta en el sector de Kikelandia.

A pesar de que la empresa Cenit, filial de Ecopetrol, implementó las medidas de control y recuperación ambiental, durante la visita, el equipo técnico de la Alcaldía verificó en campo los avances en la recuperación del ecosistema, halló trazas de hidrocarburo.

El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, explicó que la inspección responde a las denuncias presentadas por pescadores del sector, quienes alertaron sobre la presencia de trazas de hidrocarburos en la ciénaga. Según indicó el funcionario, en el recorrido participaron ingenieros ambientales, un biólogo y un veterinario, quienes evidencian la necesidad de fortalecer las barreras de contención y ajustar el plan de recuperación ambiental.

Granados advirtió que: “existe preocupación porque la contaminación estaría superando algunas de las barreras físicas instaladas, por lo que se solicitó una reunión con representantes de Cenit para revisar y corregir las acciones implementadas”.



Además, hizo un llamado a la empresa para que incorpore de manera urgente nuevas tecnologías, como el sistema Water Master, que permitan reducir los riesgos ambientales y proteger especies como el manatí antillano, presente en la Ciénaga San Silvestre.

En el marco de este proceso, se mantiene vigente una orden judicial que obligó a la empresa Cenit – Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. a ejecutar la recuperación integral de las áreas afectadas por los derrames registrados en el sector de Kikelandia. La decisión judicial reconoce la afectación a la quebrada El Zarzal, fuente hídrica que desemboca en la ciénaga, y establece que los eventos vulneran derechos fundamentales como el acceso al agua potable, el ambiente sano y el mínimo vital de las comunidades ribereñas y asociaciones de pescadores artesanales.

Entre las medidas exigidas se encuentra la restauración de la ronda hídrica en las zonas impactadas, la recuperación de la microflora de los sedimentos y la evaluación para una repoblación controlada de especies nativas, incluyendo alevines, con el fin de recuperar el equilibrio ecológico del sistema.

Publicidad

El fallo también dispuso que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja realicen un seguimiento riguroso al cumplimiento de estas obligaciones, garantizando un control permanente sobre el proceso de recuperación ambiental en la Ciénaga San Silvestre.

Desde la Alcaldía se anunció que en los próximos días se desarrollará un nuevo encuentro con la empresa Cenit para atender las recomendaciones técnicas formuladas y avanzar en acciones concretas que permitan mitigar los impactos ambientales y proteger este ecosistema estratégico del Magdalena Medio.