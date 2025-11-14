Tras orden de juez, Cenit debe ejecutar plan de restauración ambiental en ciénaga

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja entregó una victoria jurídica histórica para las comunidades afectadas y los ecosistemas estratégicos del Distrito, y le impuso a la empresa Cenit - Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. la obligación inmediata de recuperar las áreas impactadas por los derrames de gasolina registrados el 22 y 25 de octubre en el sector de Kikelandia, contiguo a la Ciénaga San Silvestre.

Cabe recordar que la contaminación con gasolina se registró en la quebrada El Zarzal, fuente hídrica que desemboca en la ciénaga, que es el principal reservorio de agua del distrito.

La sentencia, interpuesta por la Secretaría Distrital de Ambiente y Transición Energética, determinó que los eventos, que causaron la muerte masiva de peces, tortugas, aves y otros organismos, además de la contaminación de suelos, agua, sedimentos y microflora, vulneraron derechos fundamentales al agua potable, al ambiente sano y al mínimo vital de comunidades ribereñas y asociaciones de pescadores artesanales.

Es por esto que el juez ordenó a Cenit estructurar y poner en marcha, en un plazo máximo de diez días, un Plan de Restauración Ambiental con una serie de obligaciones de carácter técnico y obligatorio. Entre ellas se encuentran la restauración de la ronda hídrica en todas las zonas afectadas por los derrames; recuperación de la microflora de los sedimentos, fundamental para restablecer la cadena trófica y garantizar la supervivencia del sistema íctico y la evaluación para la repoblación controlada de especies nativas, incluyendo alevines que permitan recuperar el equilibrio ecológico perdido.



Además, el fallo establece que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Secretaría de Ambiente deberán verificar el cumplimiento riguroso de cada una de estas obligaciones, lo que permitirá un seguimiento exhaustivo del proceso de recuperación ecológica.

La Ciénaga San Silvestre, vital para el suministro de agua del Distrito y hábitat del manatí antillano, fue una de las áreas más afectadas por el derrame de aproximadamente 500 barriles de gasolina. Según el secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, la afectación “generó una contaminación muy grave” y requiere acciones inmediatas para evitar impactos irreversibles.

Granados destacó que el fallo responde al principio de precaución y constituye un precedente para impedir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. También subrayó la importancia de que los pescadores, entre los principales afectados, participen en las labores de restauración, lo que no solo reconoce sus derechos sino que les permitirá acceder a oportunidades de empleo relacionadas con la recuperación ambiental.

La sentencia no se limita a ordenar reparaciones: también abre la puerta a un acuerdo de voluntades entre el sector privado y público para promover proyectos estratégicos de recuperación de pasivos ambientales en Barrancabermeja. La propuesta, según Granados, ya fue presentada a las empresas del territorio.

“Debemos unir esfuerzos para garantizar la preservación de la biodiversidad y lograr que Barrancabermeja sea la más limpia y sostenible. No podemos permitir que estas acciones se repitan ni que se ponga en riesgo el agua de todos”, concluyó el secretario.

