Gobierno propuso un arancel de hasta 40 % para importación de vehículos y motos a gasolina o diésel

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con el Ministerio de Hacienda, dio a conocer el borrador que busca establecer un nuevo gravamen arancelario del 40 % para las importaciones de vehículos a gasolina o diésel (con partida 8706), mientras que para las motos (con partida 8711) el arancel propuesto sería del 35 %.

Con este anuncio se modificaría el Decreto 1881 del 30 de diciembre de 2021; sin embargo, se menciona que esta medida se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los acuerdos internacionales vigentes, tanto en tratados como en convenios y acuerdos.

En el decreto se expresa que esta decisión es tomada con el fin de fortalecer, proteger y promover la industria automotriz en el país, basada en tecnologías de energías limpias y la reindustrialización. Para el 2025 se busca la neutralidad del carbono, una estrategia que busca realizar acciones que desincentiven la importación de tecnologías altamente contaminantes.

“Uno de los objetivos específicos de la Política Nacional de Reindustrialización es aumentar la diversificación y sofisticación de la matriz productiva colombiana, a través del fortalecimiento de las vocaciones productivas y de estándares de calidad, para reducir su dependencia del sector minero-energético y aumentar la oferta interna y exportable”, se confirmó por medio del borrador del decreto.



A partir de la firma, este decreto podría entrar en vigor en un lapso de 15 a 90 días, según lo establece la Ley 1609 de 2013.