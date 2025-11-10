En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gobierno propuso un arancel de hasta 40 % para importación de vehículos y motos a gasolina o diésel

Gobierno propuso un arancel de hasta 40 % para importación de vehículos y motos a gasolina o diésel

La propuesta, que entrará en vigor en un plazo de 15 a 90 días después de su firma, busca reducir la dependencia del sector minero-energético y aumentar la oferta interna y exportable de vehículos y autopartes.

Un conductor carga gasolina en su auto en una gasolinera el 10 de abril de 2025 en Bogotá, Colombia.
No solo el tipo de caja depende para gastar menos gasolina, sino también cómo conduzca.
Foto: AFP
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad