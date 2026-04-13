Vocera de paro niega militancia en Centro Democrático: “Gobierno nos convirtió en ricos en un papel”

El paro campesino que se desarrolla en el departamento de Santander sigue generando tensiones entre las comunidades rurales y el Gobierno Nacional. En medio de bloqueos en vías estratégicas, especialmente en el sector del peaje de Lebrija, la vocera del movimiento, Tatiana Muñoz, negó tener militancia activa en el partido Centro Democrático y aseguró que la protesta responde exclusivamente al impacto que han generado los avalúos catastrales derivados del catastro multipropósito.

Durante una entrevista con Néstor Morales, Muñoz explicó que la movilización no solo ocurre en Santander, sino que se ha extendido a varias regiones del país debido a las afectaciones económicas que, según los manifestantes, han provocado los nuevos avalúos de propiedades rurales y urbanas.

La dirigente campesina insistió en que el paro se mantendrá hasta que el Gobierno establezca un diálogo nacional con garantías y revise las medidas que, según los manifestantes, están generando distorsiones en la valoración de la propiedad.



Bloqueos y tensión en las vías de Santander

Las protestas han tenido uno de sus principales puntos de concentración en la vía que conecta Bucaramanga con el Aeropuerto Palonegro, donde campesinos han realizado bloqueos intermitentes pese a condiciones climáticas adversas. Incluso durante fuertes lluvias, los manifestantes han mantenido el cierre parcial de la carretera. Líderes locales del paro explicaron que, aunque se ha permitido el paso de motocicletas, ambulancias y personas con citas médicas, el tránsito vehicular continúa restringido.

La situación ha generado complicaciones para viajeros y habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, quienes han tenido que caminar varios tramos para poder llegar al aeropuerto o continuar sus desplazamientos.



Paro campesino en Santander Foto: Blu Radio

Tatiana Muñoz rechaza vínculos políticos

Uno de los puntos más polémicos del debate ha sido la acusación de que el paro tendría motivaciones políticas o estaría impulsado por sectores partidistas. Frente a ello, Muñoz rechazó categóricamente tener vínculos actuales con el Centro Democrático o con cualquier otra colectividad política.

“Yo no soy militante del Centro Democrático. Participé en las elecciones con su aval, pero después renuncié por diferencias en temas muy importantes. Hoy no estoy vinculada a ningún partido”, afirmó. La vocera aseguró que las acusaciones buscan deslegitimar el movimiento social y desviar la discusión sobre el problema de fondo.

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Aquí lo que hay que entender es que esta causa es de la gente, de la comunidad. No es una causa motivada por Tatiana Muñoz ni por un partido político sostuvo.

El centro del conflicto: los avalúos catastrales

De acuerdo con los líderes campesinos, el principal motivo del paro está relacionado con la forma en que se han actualizado los avalúos catastrales en distintos municipios del país. Muñoz señaló que, en algunos casos, propiedades rurales de bajo valor han sido registradas con cifras extremadamente altas dentro de las bases catastrales, lo que podría generar implicaciones fiscales significativas.

“Tenemos casos donde casas de baharequeque no valen más de 80 millones de pesos quedaron avaluadas en 3.000 millones. Están convirtiendo a los campesinos en ricos en el papel”, explicó. La vocera aclaró que el problema no se limita al impuesto predial, como se ha planteado en algunos debates públicos, sino que también impacta otros tributos y trámites.

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“Los avalúos catastrales son la base no solo del predial. También afectan el impuesto al patrimonio, la declaración de renta y los costos notariales cuando alguien quiere vender su propiedad”. Según los manifestantes, esta situación podría afectar a millones de colombianos, especialmente en zonas rurales donde las condiciones de infraestructura y servicios básicos no corresponden con los valores que aparecen en los registros catastrales.

Debate nacional sobre el catastro multipropósito

El paro campesino también ha abierto un debate más amplio sobre la implementación del catastro multipropósito en Colombia, una política que busca modernizar la información sobre la propiedad rural y urbana para mejorar la planificación territorial y la recaudación fiscal. Sin embargo, los líderes del paro sostienen que el proceso ha presentado fallas técnicas y falta de estudios en algunos territorios.

Muñoz incluso afirmó que existe una resolución nacional que habría provocado incrementos automáticos en los avalúos en más de 500 municipios, lo que, según ella, debería ser revisado por el Gobierno. “El catastro no debe ser un debate ideológico, debe ser un debate técnico y de país. Y ese debate técnico es el que hace falta”, señaló.



Alcalde de Lebrija reconoce inconformidad por avalúos

El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, uno de los municipios más afectados por los bloqueos, reconoció que el incremento en los avalúos catastrales es el principal motivo de la protesta.

“Toda la institucionalidad y los manifestantes estamos de acuerdo en que el alto incremento de los avalúos es el motivo de la protesta”, explicó el mandatario local. Sin embargo, el alcalde aclaró que las alcaldías no tienen competencia para realizar los avalúos, ya que esta función corresponde al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) como gestor catastral.

“Los alcaldes no hacemos avalúos. Nuestro gestor catastral es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, señaló. Martínez indicó que por esta razón el municipio ha buscado trasladar la discusión al ámbito nacional para que se revisen las medidas que originaron el conflicto.

Impacto económico y productivo en la región

El alcalde también advirtió que los bloqueos están generando pérdidas económicas significativas, especialmente en sectores clave de la economía regional. Lebrija es un municipio estratégico para el transporte hacia el aeropuerto y además es un importante productor avícola y frutícola, por lo que el cierre de vías afecta la distribución de productos como huevos, pollo y frutas.

“Las pérdidas son incalculables porque son a diario. El transporte, el aeropuerto y el sector avícola están siendo gravemente afectados”, afirmó. Según el mandatario, incluso se han visto comprometidos procesos de exportación de productos avícolas y la movilidad de mercancías agrícolas.