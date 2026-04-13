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Blu Radio  / Nación  / Vocera de paro niega militancia en Centro Democrático: “Gobierno nos convirtió en ricos en un papel”

Vocera de paro niega militancia en Centro Democrático: “Gobierno nos convirtió en ricos en un papel”

La vocera del paro, Tatiana Muñoz, negó vínculos con partidos políticos y defendió la protesta por los polémicos avalúos catastrales, mientras el alcalde Gabriel Martínez advierte que las pérdidas económicas ya son “incalculables”.

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